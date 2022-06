Namen van inzittenden gecrasht vliegtuigje Rotterdam bekend, zoektocht gaat door

In een vliegtuigje dat zondag 5 juni in het Calandkanaal bij Rotterdam neerstortte, zaten de 58-jarige vader Lars Haukeland en zijn 15-jarige zoon Filip uit Bergen. Dit melden Noorse media. De namen van de twee inzittenden waren tot nu toe nog niet bekend.

De Landelijke Eenheid zoekt intussen met een sonar verder naar het vliegtuigwrak en de slachtoffers. Sonar (sound navigation and ranging) is een techniek die gebruikmaakt van geluid om voorwerpen in het water te detecteren.

Het vliegtuigje stortte 5 juni neer in het Calandkanaal bij Rotterdam. De hulpdiensten zoeken nog steeds naar de twee inzittenden van het vliegtuigje. De politie sluit uit dat de inzittenden nog in leven zijn. Eerder meldde Cathrine Melau, de politieadvocaat in het Noorse Bergen, al dat het gaat om een vader en zoon. Nu zijn dus ook de namen bekend.

Noorse media melden dat het vliegtuigje zondagochtend vanaf de luchthaven Bergen Flesland was vertrokken. Volgens een zegsman van de Luchtverkeersleiding Nederland had het toestel later die dag om 16.47 uur contact met de verkeerstoren op Groningen Airport Eelde. Daarna stortte het om vooralsnog onduidelijke redenen neer. Het gaat om een licht, klein, tweezits sportvliegtuig met een kruissnelheid van 250 kilometer per uur.

Vliegbrevet

De vader haalde zijn vliegbrevet in 2009-2010 bij Bergen Aero Klubb. Dat meldt Pål Nesfossen, operationeel leider bij de vliegclub en schoolmanager voor sportvliegtuigen, aan deze krant. ,,Hij was lid van onze vliegclub.” Nesfossen zegt voor de rest de vader persoonlijk niet te kennen. ,,Het is verschrikkelijk en heel tragisch. Het heeft enorme impact gemaakt op de vliegclub. En het maakt het nog erger dat er een kind bij betrokken is.”

Eli Sture Handeland, directeur van de school van de jongen, vertelde eerder over de gevolgen van de crash. De impact van de gebeurtenissen is enorm, zei de geëmotioneerde directeur tijdens een bijeenkomst. ,,Het is een grote schok. De school is open voor alle leerlingen die naar school willen, al blijven de meeste liever bij hun ouders.”

