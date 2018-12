Namenwedstrijd leeuwenwelpjes loopt als een trein: al meer dan 1300 inzendingen

Wat gelooft Rotterdam? Allerlaat­ste Kerstmis voor dominee John in de Hoeksteen­kerk

13:28 De Christelijke Gereformeerde gemeente in Schiedam viert dit jaar voor het laatst het kerstfeest in de Hoeksteenkerk aan de Warande. In januari krijgt een projectontwikkelaar de sleutel. Die gaat woningen in de kerk bouwen.