Nanouk en Louanne uit Dienders worden dagelijks herkend: ‘Bij brandende auto's geen tijd voor praatjes’

Veel regiogeno­ten lieten huisartsbe­zoek schieten tijdens eerste coronagolf

15 januari Een op de vijf Nederlanders met medische klachten ging tijdens de eerste coronagolf toch niet naar de huisarts. Dat blijkt uit gegevens uit de Rotterdamse regio die het Erasmus MC heeft geanalyseerd. Ook maanden later melden sommige huisartsen dat het nog steeds rustig is in hun praktijk.