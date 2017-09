Napels stelt beslissing over komst Feyenoordsupporters uit

Twee weken geleden maakte Feyenoord bekend dat de Italiaanse club van de Italiaanse autoriteiten nog geen toestemming kreeg om kaarten aan Nederlanders te verkopen. De Rotterdamse club liet weten dat ‘ze dit niet zag aankomen’. Direct werd aan de bel getrokken bij UEFA en KNVB.



Bij veel supporters sloeg de paniek ook direct toe. Zij hadden direct na de loting al vliegtickets en overnachtingen geboekt.



Hoop bleef, want vanuit Napels kwam het bericht dat de kogel nog niet door de kerk was. Het was aan de politie om te bepalen of de Rotterdamse aanhang welkom was, aldus de club. Die beslissing was nog niet genomen, zo liet ook een woordvoerder van de Napolitaanse politie weten. ,,We nemen zo’n besluit altijd pas twee weken van tevoren. Soms zelfs nog later’’, was de boodschap toen.