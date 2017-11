Natuurgebied Oeverrijk wordt woonwijk

Tot grote teleurstelling van de omwonenden worden er dertig woningen in natuurgebied Oeverrijk in Capelle aan den IJssel gebouwd. Maanden aan strijd tegen dit plan kwamen gisteravond tijdens de raadsvergadering ten einde.

Harry van den Berg, een van de oprichters van belangenvereniging Groen Oeverrijk, deed gisteravond nog een laatste poging om de raadsleden van mening te laten veranderen. Hij kwam nog eenmaal inspreken om aan te tonen hoe belangrijk het is dat het slagenlandschap behouden blijft.

Niet met resultaat, want de meerderheid van de gemeenteraad stemde gisteravond in met het plan om woningen op Oeverrijk te bouwen. In het oorspronkelijke plan ging het om tachtig woningen, dat is terug gebracht naar dertig.

De PvdA, ChristenUnie, SGP, SP en het CDA dienden gisteren een motie in voor het plan Polderpark. Dit plan werd eerder ingediend door omwonenden van Oeverrijk die zelf een plan hadden gemaakt om het natuur gebied te behouden en toegankelijk te maken voor alle Capellenaren.

,,Het gaat pijn doen en dat is jammer, maar zo werkt het in een democratie", stelde wethouder Dick van Sluis over de verschillen van mening tussen coalitie en oppositie. Hij gaf aan dat het financieel gunstig is om woningen te bouwen op Oeverrijk. ,,Euro's die niet binnenkomen, kun je ook niet uitgeven."

En: ,,Dit soort projecten hebben een geweldige uitstraling die Capelle op dit moment nog niet kent."

De plannen voor Oeverrijk vallen onder de gebiedsvisie Landelijk Capelle dat tal van plannen bevat voor de gemeente. Zo wordt er ingezet op fietsvriendelijke en veilige wegen in het landelijke gebied, wordt de wandelroute langs de Ringvaart verbeterd en wordt de parkeergelegenheid bij de kinderboerderij aangepakt.

Over de overige plannen zijn de fracties unaniem enthousiast. Maar het onderdeel Oeverrijk zorgde gisteren voor een verhitte discussie. Fractievoorzitter van de PvdA, Wendy Tieman, haalde uit naar haar voormalige collega's Micle Jaliens en Hasan Saritas die eerder overstapten naar Leefbaar Capelle. ,,Dat is vanavond extra pijnlijk. Voorheen waren zij allebei tegen het bebouwen van Oeverrijk", aldus Tieman.

Nu stemden Leefbaar Capelle, D66 en de VVD voor de woningen. Toch laten de strijdlustige omwonenden zich niet uit het veld slaan. ,,Ik vond het hartverwarmend om te zien hoe de oppositie zich uitsprak tegen het plan", aldus Van den Berg.