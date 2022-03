Natuurorganisatie verzet zich tegen prestigieus milieuproject in Rotterdamse haven

Mobilisation for the Environment (MOB) wil dat de hoogste rechter van Nederland zich over de kwestie buigt. De zaak dient vandaag bij de Raad van State en de haven kan z’n borst maken, want de MOB is de organisatie van Johan Vollenbroek - de man die de stikstofregels in Nederland torpedeerde.

Ook nu draait de zaak om stikstof. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vrijstelling gekregen voor de vervuiling die vrijkomt bij de bouw, omdat het om een milieuproject gaat. Volgens MOB is dat te gemakkelijk. De stikstof van de bouw dwarrelt over het Voornes Duin, het Solleveld en de Kapittelduinen, het Westduinpark en het Wapendal.

Bij het Porthos-project wil de Rotterdamse haven de uitstoot van het broeikasgas CO 2 van de fabrieken afvangen en in lege gasvelden onder de Noordzee stoppen. Daarvoor moet er een buizenstelsel komen, een pompstation op de Maasvlakte en een platform op zee. Met de bouw is 500 miljoen euro gemoeid.

Subsidie

De olieraffinaderijen Shell en ExxonMobil en de chemiefabrieken van Air Liquide en Air Products & Chemicals hebben zich aan Porthos verbonden. De Europese Commissie heeft 102 miljoen euro subsidie toegezegd en de Nederlandse regering 2 miljard euro om de bedrijven tegemoet te komen in hun kosten.

Porthos is even prestigieus als cruciaal voor de havenindustrie, want het buizenstelsel maakt het voor de bedrijven mogelijk om door te blijven draaien en tegelijkertijd aan de klimaatregels te voldoen.

De vervuilers worden betaald, zegt Vollenbroek over het project. Zijn scepsis gaat dieper dan alleen over de vrijstelling. Volgens hem moet aan de raffinaderijen bij wet de verplichting worden opgelegd om CO2 te reduceren. ,,Het is dan toch van de zotte dat Shell en consorten 2 miljard toegeschoven wordt terwijl ze tientallen miljarden winst maken? Waarom draait de belastingbetaler hier voor op in plaats van Shell in combinatie met de autogebruiker?’’

