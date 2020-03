Nederlandse dierentuinen nog ‘coronavrij’, brancheclub predikt extra voorzichtigheid

Mensen kunnen apen besmetten, en andersom. Verschillende dierentuinen, zoals Diergaarde Blijdorp, nemen daarom het zekere voor het onzekere. Verzorgers van de gorilla’s in de Rotterdamse zoo doen uit voorzorg mondkapjes op en trekken handschoenen aan, omdat ze geen risico willen nemen bij de verzorging van Bokito en zijn familie. ,,Natuurlijk geldt ook hier dat als een verzorger verkouden is, hij dit werk niet meer mag uitvoeren en naar huis moet om te voorkomen dat anderen besmet raken’’, aldus de zegsvrouw.



Mocht een dier tóch besmet worden met het coronavirus, dan treedt een speciaal protocol in werking. ,,Vanaf het moment dat een dier ziek is, zijn we extra alert op de verspreiding van het virus naar andere dieren of onze verzorgers’’, klinkt het. ,,De maatregelen kunnen per diersoort anders zijn. Het huidige coronavirus is voorlopig aangewezen als meldingsplichtige ziekte. Dat betekent dat wij, naast het behandelen van het dier, verplicht zijn de verdenking te melden bij de autoriteiten. De gezondheid van onze dieren en dierverzorgers is onze grootste prioriteit op dit moment.’’