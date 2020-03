Nederlandse dierentuinen nog ‘coronavrij’, brancheclub zegt wel extra voorzichtig te zijn

Rotterdam in top drie van grote steden met hoogste aantal minderjari­ge verdachten

23 maart Het aantal jongeren dat in Nederland verdacht wordt van een misdrijf, is het afgelopen jaar voor het eerst in tien jaar gestegen. Van alle minderjarige verdachten woonde 20 procent in een van de vier grote steden: Rotterdam, Utrecht, Den Haag of Amsterdam. Rotterdam neemt met 24 verdachten per duizend bewoners de derde plek op de ranglijst in.