Neergeschoten kroegbaas (45) werd mogelijk al twee uur opgewacht

De schutter, door de politie omschreven als een in totaal in het zwart geklede man van kleur met een tenger postuur, stond volgens hardnekkige geruchten al twee uur voordat hij toesloeg te posten bij café Brooklyn aan de 1e Schansstraat. Hij haalde de trekker over toe toen de kroegbaas rond 0.30 uur in zijn Peugeot 306 stapte. De eerste kogel raakte zijn kaak, waarna het slachtoffer zijwaarts op de passagiersstoel viel. De tweede kogel miste hem op een haar na. Wonder boven wonder hield het slachtoffer ‘slechts’ een verbrijzelde kaak aan het drama over.