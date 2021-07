Negatieve sfeer rond Feyenoord City plotsklaps omgeslagen: ruime meerderheid gemeenteraad wil verder

Vraagte­kens blijven na spervuur van kritische vragen aan Feyenoord-directie

25 juni Na een veelbesproken afwezigheid was de Feyenoord-directie donderdagavond dan toch present op het stadhuis om uitleg te geven over Feyenoord City. Dat hebben Koevermans en co geweten ook. De directie kreeg een spervuur van vragen over zich heen, al dan niet verhuld in stevige kritiek. Veel vraagtekens blijven overeind staan.