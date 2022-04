Negen maanden celstraf voor dollemansrit met agent op de motorkap

De bizarre gebeurtenis speelde in december vorig jaar in de Rotterdamse wijk Feijenoord. Toen de politie de bestuurder van een Opel Corsa tot stoppen dwong voor een controle, trapte hij het gaspedaal in en ging er vandoor. De dollemansrit werd gemaakt terwijl de agent op wie hij het voorzien op de motorkap lag. Later werd duidelijk waarom de automobilist ertussenuit wilde knijpen. Bij zijn arrestatie enkele straten verderop bleek hij een kilo cocaïne in zijn auto te hebben.

Pepperspray

De verdachte verklaarde bij de behandeling van de rechtszaak dat hij niet op de politieman had willen inrijden. ,,Mijn auto stond nog in de versnelling en mijn voet gleed van de koppeling’’, was zijn uitleg. ,,Ik werd ook gegrepen door die andere agent en kreeg pepperspray in mijn gezicht. ‘Klootzak, stoppen’, werd naar me geroepen. Van schrik ben ik toen in paniek weggereden. Later hoorde ik pas dat die andere agent voor mijn auto stond.’’