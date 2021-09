Negen verstekelingen met zuurstoftekort aangetroffen in container op Maasvlakte: hulpdiensten rukken groots uit

Haagse slakken­gang leidt tot irritatie in de regio Rijnmond: ‘Treurig en schandalig’

8:12 Gemeenten in de Rotterdamse regio zien tandenknarsend toe op de Haagse slakkengang. Partijen bakkeleien er al maandenlang op los en een kabinet is nog lang niet in zicht. Dat leidt tot ergernis. ,,Ontwikkelingen zijn verlamd door onzekerheid in Den Haag over subsidies en financiering.’’