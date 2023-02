Nell (74) wilde geen uitvaart, wel een toost op haar kosten en ze doneerde haar lichaam aan de wetenschap

Bloemist slaat duizenden rozen in voor Valentijns­dag, maar verrast zijn eigen vrouw met wat anders

Het is Valentijnsdag. De dag van de liefde. Dat zorgt voor flinke drukte bij bloemisten uit de Rotterdamse regio. De rode rozen zijn massaal ingeslagen zodat eenieder zijn geliefde kan verrassen met een bosje bloemen. Zo ook bij Steve de Bruin, eigenaar van Boko Flowers in Schiedam, die verwacht dat hij zijn bloemen zo kwijt is.