Nelli Cooman krijgt eigen ‘mile’

Nieuwe radartoren op de Tweede Maasvlakte moet roesten

14:11 Op de rand van de Tweede Maasvlakte komt een nieuwe radartoren. De huidige toren op de Maasvlakte is aan het einde van haar levensduur en staat te ver van de nieuwe kustlijn. Het transport van de stalen toren van de werf in Krimpen aan den IJssel naar het uiterste puntje van het Rotterdamse havengebied staat over twee weken gepland.