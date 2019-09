Nepcollectante doet alsof zij voor KWF Kankerbestrijding geld ophaalt

Songfesti­valin­zen­din­gen eerder te zien in Amsterdam dan in Rotterdam

17:44 Rotterdam mag dan wel het Eurovisie Songfestival in de wacht hebben gesleept, toch is dat volgend jaar niet de eerste Nederlandse stad waar de deelnemers hun inzending live ten gehore brengen. Die eer gaat naar Amsterdam, waar de songfestivalartiesten van 2020 op 4 april een gezamenlijk concert geven in concertzaal AFAS Live.