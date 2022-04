Nergens wordt de Matthäus-Passion zo veel opgevoerd als in Rotterdam: 'Mensen staan 's ochtends al in de rij’

Dirigent Maria van Nieukerken kijkt verbaasd op. Op het moment dat de solist moet beginnen aan Erbarme Dich kucht de zangeres, maar the show must go on. Enkele seconden later klinkt daarom toch de dramatische aria over het sterven van Jezus. Het volle geluid vult de nog lege kerk in het centrum van Rotterdam. Het zijn nog repetities, deze vrijdag vertolkt het koor Toonkunst Rotterdam de Matthäus-Passion in de Laurenskerk.