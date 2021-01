Net als op Netflix, maar dan echt: drugsbaas gooit identiteit undercover agenten in de publiciteit

Terwijl televisiekijkers smullen van Undercover, de meest succesvolle Nederlandse serie op Netflix, is dat vandaag in de Rotterdamse rechtbank realiteit. De Rotterdamse topcrimineel Dennis van den B. zit een celstraf van tien jaar uit voor drugssmokkel en zette volgens justitie ‘uit wraak voor het verraad’ foto’s online van de undercover agenten die geruime tijd infiltreerden in zijn leven. Door deze actie liepen ze mogelijk gevaar en kunnen zij hun geheime werk niet meer doen, meent justitie.

De werkelijkheid lijkt bizar veel op een scenario voor een spannende serie. De hitserie Undercover draait bijvoorbeeld ook over twee geheim agenten, de Belgische Bob Lemmens (Tom Waes) en Kim de Rooij (Anna Drijver), die infiltreren in het leven van drugskoning Ferry Bouman (Frank Lammers) en zijn vrouw Daniëlle (Elise Schaap). Het viertal bouwt een warme band op. Maar als de topcrimineel in de bak belandt, voelt het koppel zich behoorlijk bedonderd door de ‘vrienden’. Ook zij gaan achter de privé-identiteit aan van de undercover agenten.

‘Daphne en Ronnie uit Rotterdam’

De ‘undercovers’ in de zaak rond Van den B. (50) werden in 2014 ingezet om als een stelletje – ‘Daphne en Ronnie uit Rotterdam’ – informatie in te winnen over hem, zijn vriendin Angelique H. (52) en personen in hun directe omgeving. Van den B. speelde een voorname rol in het havenschandaal rond de corrupte douanier Gerrit G. die tegen betaling honderden kilo's cocaïne doorliet voor meerdere drugsbazen.

De eerste contacten werden gelegd op Curaçao. ‘Daphne en Ronnie’ knoopten daar een vriendschappelijke band aan met Van den B. en H. die er vakantie vierden. Eenmaal terug in Rotterdam bleven de stellen contact houden met elkaar. Van den B. en H. dachten nieuwe vrienden te hebben gemaakt. ‘Daphne’ hielp Angelique in juni 2015 zelfs haar huis opruimen nadat daar door de politie bij de arrestatie van Van den B. een ravage was aangericht.

Einde aan vriendschap

Aan de vriendschap met Daphne en Ronnie komt echter een abrupt eind als Van den B. en H. er achter komen dat ze bij de politie werken en een belangrijke rol hebben gespeeld in het onderzoek naar de invoer van drugs waarbij Van den B. betrokken is. Het zit het stel niet lekker zo in de maling te zijn genomen en blijft aan hen knagen. Dat blijkt als in 2017 foto's van de ‘undercovers’ opduiken. Eén ervan dateert uit de Curaçao-tijd.

Op de foto zijn Ronnie en Daphne liggend op de boeg van een jacht vastgelegd. ‘Even voorstellen, Daphne en Ronnie’, de undercoveragenten in mijn zaak. Binnenkort veel meer foto’s want ik ben het zat’, schreef Van den B. er bij. ‘Meer dan 1100 mensen hebben naar deze foto gekeken, straks met andere foto’s worden de undercovers bekend in heel NL.’, werd er aan toegevoegd.

Tot vier jaar cel

Dan komt justitie om de hoek kijken, want de identiteit van de undercovers naar buiten brengen is strafbaar omdat ze daarna hun ambt niet meer kunnen uitoefenen. Volgens artikel 179 van het Wetboek van Strafrecht kan dat tot vier jaar cel opleveren.

Uit onderzoek is volgens justitie gebleken dat de bewuste boot-foto door Angelique H. naar Van den B. is gestuurd, al zei ze vanmiddag tijdens de rechtszaak zich het niet te kunnen herinneren. ,,Ik heb de foto niet gemaakt en niet geplaatst’’, herhaalde ze meermalen. ,,Ik was er wel bij op de boot, maar weet niet wie de foto heeft gemaakt.’’

Poging tot liquidatie

Van den B. was er vanmiddag niet in de rechtszaal. Vanwege corona-perikelen en zijn slechte gezondheid - volgens zijn advocaat heeft hij hoge bloeddruk en een posttraumatisch stress-syndroom als gevolg van een poging tot liquidatie op hem - bleef hij in de gevangenis van Nieuwegein.

De Rotterdammer en zijn vriendin, die door justitie medeplichtig wordt geacht, moeten wat justitie betreft tien maanden celstraf uit gaan zitten omdat volgens de aanklager sprake is van ‘een bewust nauwe samenwerking’ bij het in de openbaarheid brengen van de identiteit van de undercoveragenten. ,,Ze hebben zich vastgebeten in het idee dat ze waren verraden en wraak moest worden genomen’’, stelde de aanklager.

Van den B. was na een ruzie in de drugshandel het doelwit van de vergismoord (2014) waar de onschuldige Rob Zweekhorst het slachtoffer van werd. Hij zit tien jaar gevangenisstraf uit. Zijn vriendin kreeg in 2019 anderhalf jaar cel opgelegd voor een poging tot afpersing van haar vader. Het was de bedoeling de man 100.000 euro afhandig te maken. Ze ging in hoger beroep tegen het vonnis; dat moet nog dienen.

