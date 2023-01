Netten in de Kuip komende zondag, is dat echt nodig? ‘Supporters? Ordinaire vandalen of erger!’

De Kwestie Netten in de Kuip als Ajax komt, is dat nou écht nodig? Wat vindt u?

Uitzonderlijke maatregelen voor de Klassieker dit jaar: netten voor álle vakken in de Kuip. Want voor de eerste keer ooit speelt Feyenoord op zondag 22 januari een competitiewedstrijd met netten aan alle vier de zijdes in het stadion. De noodmaatregel is bedoeld om te voorkomen dat er vanuit het publiek voorwerpen naar het veld gegooid kunnen worden.

16 januari