Nicoles overleden ouders zijn nooit ver weg tijdens marathon: 'Ik heb hun ringen vaak gekust’

Nicole (47) en John van der Burgt (56) pakken elkaar flink beet als ze over de finish komen op de Coolsingel. Even daarvoor kijkt Nicole omhoog. Zij barst vrijwel meteen in tranen uit en dat is niet de eerste keer tijdens de race. ,,Vlak na de start, toen we de Erasmusbrug over gingen, begon het al. Puur door emotie.’’ Ze wijst naar de twee ringen aan haar vingers. ,,Dit is mijn moeder, dit is mijn vader.’’ Het zijn twee ringen waarin de as is verwerkt van haar overleden ouders. Haar moeder overleed vorige zomer, het verdriet is nog vers. ,,Ik heb de ringen vaak gekust onderweg.’’ Nooit waren haar ouders ver weg.