NIDA betaalt boetes voor vrouwen die boerkaverbod overtreden

Giganti­sche hoeveel­heid geld en kilo's heroïne gevonden bij invallen in Rotterdam

13:05 De politie heeft afgelopen dinsdag op vier plekken in Rotterdam invallen gedaan in het kader van een lopend onderzoek naar onder meer drugshandel. Daarbij zijn naast honderdduizenden euro’s aan contant geld, verstopt in rugzak en onder het plafond, ook kilo’s heroïne aangetroffen.