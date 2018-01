Nida royeert raadslid Peksert

Peksert zelf heeft via Facebook alweer gereageerd. 'Het is duidelijk dat het bestuur van Nida iets te verbergen heeft en volledig in paniek is', schrijft hij.



In een eerste mondelinge reactie zegt hij 'op geen enkele manier' met Denk gesproken te hebben over een overstap. ,,Maar één ding is zeker: ik ben niet klaar met politiek in Rotterdam.'' Lijsttrekker van Denk is hij zeker niet, stelt hij. ,,Die zouden ze medio januari bekendmaken en als ik dat was geworden, had ik het echt wel geweten.'' Of hij op de lijst van Denk wil? ,,Eerst maar eens een kop koffie met ze drinken.''