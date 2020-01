Niemand helpt slechtziende man: ‘Iedereen reed hard voorbij’

Verdachte van betrokken­heid bij de dood van Orlando (17) deze maand voor rechtbank

3 januari De 29-jarige Hagenaar Roy B., die bij de politie heeft verklaard dat hij in februari 2018 de in doodsnood verkerende Orlando Boldewijn (17) bewust aan zijn lot overliet, moet deze maand - 27 januari - voor de rechtbank in den Haag verschijnen. Het gaat die dag om een niet-inhoudelijke behandeling van de zaak, waarbij de stand van zaken van het onderzoek bekend wordt gemaakt.