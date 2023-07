Niet alleen plannen voor doorstart Pleinbioscoop, maar ook voor drijvende bios in Rotterdam

oproep Een eerste date? Je bank meege­sleurd naar Museumpark? Deel je herinne­ring aan de Pleinbios­coop!

Directeur Joost Maaskant doet na twintig jaar een stapje terug in de organisatie van de Pleinbioscoop. In 2024 neemt LantarenVenster het stokje over. Dit jaar komt er een ‘overgangseditie’ van het Rotterdamse fenomeen. Een perfect moment om herinneringen op te halen.