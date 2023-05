Niet iedereen vierde feest bij kampioenschap Feyenoord: ‘100 zinnen strafwerk van een non’

Opluchting bij HC Rotterdam na late treffer: ‘Dat was ook absoluut verdiend’

In het volgepakte stadion aan de Hazelaarweg was Bloemendaal in het eerste duel in de halve eindstrijd om het landskampioenschap gisteravond met 1-2 te sterk voor Hockey Club Rotterdam. Een late aansluitingstreffer van Joaquín Menini zorgde ervoor dat Rotterdam de schade beperkt hield.