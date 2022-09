Niet lullen maar poetsen: Capels bedrijf komt met onvervalste Rotterdamse tandpasta

Rotterdams.nl heeft vorige week de digitale deuren geopend, waar de onderneming voorheen nog fysiek aanwezig was in een knus winkeltje aan de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Na de verhuizing naar Capelle-West slaat - voorheen - NULTIEN nu de vleugels uit. Met een aanbod waarvan zelfs een rechtgeaard Rotterdams paard de hik krijgt, zoals kaasblokjes, peper- en zoutstelletjes en ansichtkaarten.



Kroon op de collectie is dus de tandpasta, verpakt in een doosje in de kleuren groen-wit. ,,Het is een echt Rotterdams product, waarbij de skyline van Rotterdam natuurlijk niet mag ontbreken. Op de achterkant heb je een Rotterdamse uitleg van hoe je je muil schoon ken houden’’, vervolgt De Hoog. ,,Vroeger als ik stond te treuzelen in de ochtend, zei m’n vader: kom op, niet lullen maar poetsen, want je moet zo naar school. Het leek me dus een leuk idee om die situatie om te zetten in een tandpasta.’’