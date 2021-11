Niet vier, maar mogelijk vijf mensen gewond door kogels Coolsingel

UPDATE Medewerker jeugdgevan­ge­nis twee keer gestoken, politie schiet verdachte neer

In jeugdgevangenis De Hartelborgt, aan de Borgtweg in Spijkenisse, is maandagmiddag een steekpartij geweest waarbij een medewerker twee keer met een mes is gestoken. De verdachte is door een politieagent één keer in zijn been geschoten, bevestigt een politiewoordvoerder.

22 november