Niet voor niets blijven mensen lang in Ommoord wonen: Pouw Hofman (85) brengt ode aan wijk

Hij is 85 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd al ver voorbij. Toch weet Pouw Hofman van geen ophouden. In het Huis van de Wijk in de Gerard Goosenflat repeteert hij voor Langs de Rotte naar Rollatorcity . Eigenlijk is de revue zijn eigen levensverhaal. ,,Ik ben geboren in Zevenhuizen en opgegroeid langs de Rotte. En uiteindelijk kwam ik in Ommoord terecht.”