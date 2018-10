Niet-werkende Syriërs: ‘Baas bouwbedrijf respecteerde ons niet’

Doorrijder loopt tegen de lamp door Fa­cebook-gebruiker

24 oktober Een automobilist die doorreed na een aanrijding op de Jacques Dutilhweg in Rotterdam-Prins Alexander is alsnog tegen de lamp gelopen dankzij een internetgebruiker. De oplettende burger meende te weten van wie de auto was aan de hand van een foto die de politie op de berichtensite Facebook had gezet.