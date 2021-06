Nieuw in de regio Rotterdam en Den Haag: één app voor een reis met verschillende vervoermiddelen

Tegenstan­ders teleurge­steld over sloopbe­sluit Gerdesia­weg: ‘Bereiden een reactie voor’

31 mei Het is treurig dat weer een woningcorporatie in Rotterdam tot sloop heeft besloten, zegt stedenbouwkundige Elizabeth Poot in reactie op de beslissing van Woonstad om 114 huurappartementen in Kralingen-West neer te halen voor nieuwbouw.