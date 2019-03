Nieuw programma volgt transformatie van Patrick uit Het Rotterdam Project

In een nieuw programma wordt de transformatie van het leven van Patrick van der Jagt, een van de deelnemers uit Het Rotterdam Project , in beeld gebracht. Dat vertelde de eerder zwaar verslaafde ‘caveman’ vanavond zelf aan tafel bij De Wereld Draait Door.

Caveman - Patrick is terug is een programma van Beau van Erven Dorens, die ook Het Rotterdam Project presenteerde. In het programma zien we de ontwikkeling van Patrick, die na het vorige programma nog ‘incheckte’ in een verslavingskliniek in Zuid-Afrika. Hij voelt zich naar eigen zeggen nu 'supergoed'. Patrick werkt aan een eigen bedrijf, hij fotografeert, en heeft nog wel begeleiding maar is volop bezig een nieuwe kennissenkring op te bouwen.

‘Caveman010’ ‘Caveman010’ is ook de naam van Patricks account op Instagram. De deelnemer van het Rotterdam Project plaatst daarop foto’s van zijn stad. Inmiddels heeft hij als zelfstandig fotograaf ook al zijn eerste opdracht: hij maakt foto's voor de Hogeschool Rotterdam. Beau - ‘Ik ben gewoon een blaag uit Bloemendaal’ - vertelt dat het Rotterdam Project vooral gewerkt heeft door ‘aandacht’ en ‘echte liefde’. Beau en Patrick vinden beide dat de hulpverlening een meer persoonlijke aanpak nodig heeft. Volgens hen scheelt het daar vaak aan, maar pakt Rotterdam dit nu goed op.



In DWDD zagen we de eerste beelden van het nieuwe programma, inclusief de soms spectaculaire veranderingen die Patrick heeft doorgemaakt. Zowel lichamelijk als sociaal is de zelfverklaarde ‘caveman’ nu echt met een nieuw leven bezig.

Opbouwen

In Het Rotterdam Project van Van Erven Dorens op RTL 4 probeerde Beau vijf daklozen van de straat te helpen. ,,Ze moeten zich opbouwen, net zoals de stad zich heeft moeten opbouwen.” Dat verliep niet zonder mooie successen. Patrick kickte af en deelnemers Hilde en Stephany vonden werk in de zorg. Soufyan maakte zijn kappersopleiding af en ook Yvar kon een nieuwe start maken.

Al die boetes

Tijdens een slotdebat over Het Rotterdam Project deelden de deelnemers eerder al hun ervaringen. Ze spraken over waar het eerder mis ging en waardoor de aanpak van Beau en zijn team hen wel hielp. Patrick vertelde hoe hij soms moeite heeft om hulp te accepteren. Hoe moeilijk hij het heeft en dat hij het beseft dat hij er nog lang niet is. Ook bij DWDD aan tafel gaf hij aan dat er nog veel therapie aan te pas komt, maar dat het besef er is dat hij zelf nu écht iets anders wil.

Straatadvocaat Frank van der Schee zei over Patrick: ,,De hulpverleners die hem hulp moesten verlenen, hadden hem eigenlijk al opgegeven.” Van der Schee twijfelde ook over het project en vroeg zich af of het met Patrick kon slagen: ,,Petje af voor Patrick dat het gelukt is.” Over de aanpak van de politie uitte Patrick zich bij het debat kritisch. ,,Al die boetes hebben mij alleen verder in de stront geholpen.”

Caveman - Patrick is terug, is vanaf 24 april te zien.