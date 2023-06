Nieuw Rotterdams biertje dankzij ‘kneusjes’ uit Barendrecht: ‘Je wordt er heel vrolijk van’

MET VIDEO Opnieuw ontplof­fing in Rotterdam, geen gewonden

Bij een portiek in Rotterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een ontploffing geweest. De explosie gebeurde rond 00.10 uur bij een woongebouw in de Flakkeesestraat in de wijk Charlois. Volgens de politie is er schade aan de portiek, maar raakte niemand gewond. Een getuige heeft twee mannen zien wegrennen.