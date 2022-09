Nieuw scopiecentrum moet wachtlijsten verkorten: ‘Mensen moeten soms een jaar wachten’

Gemeente werd voor 8 miljoen opgelicht bij Waterfront-frau­de, maar niemand wordt veroor­deeld

Van de geruchtmakende Waterfront-fraude in Rotterdam, waarbij de gemeente voor bijna acht miljoen euro is opgelicht, wordt geen enkele betrokkene door justitie vervolgd. De officier heeft deze ochtend vrijspraak gevraagd voor de toenmalige uitbater van het poppodium. Zijn vader, die wordt gezien als het brein achter de fraude, is overleden. Het geld is nog steeds spoorloos.

23 september