Nieuw stadion of niet? Ongeduldige raadsleden krijgen van Feyenoord niet de duidelijkheid waar ze op hoopten

Terwijl Feyenoord in een lege Kuip de laatste poulewedstrijd in de Conference League speelde, zat een delegatie van de club en het stadion donderdagavond in het stadhuis om vragen te beantwoorden van een ongeduldige gemeenteraad. Het is tekenend voor de verregaande verstrengeling tussen gemeente en club. Al sinds 2015 zijn ze volop bezig met plannen voor een nieuw stadion langs de Maas, waar de gemeente zelf 40 miljoen euro in wil steken. Maar dat plan heeft flinke averij opgelopen.

Alle opties

Vorige maand kondigde Feyenoord namelijk aan het project on hold te zetten. In de huidige marktomstandigheden is een fonkelnieuw stadion niet mogelijk, meldde de club op een persconferentie. Aannemer BAM vroeg maar liefst 180 miljoen meer dan verwacht en ‘alle opties liggen open’. Volgende zomer volgt meer duidelijkheid, zo klonk het.

Nee, daar namen de raadsleden geen genoegen mee. Ze ontboden de leiding van club en stadion voor nadere uitleg, of er nu een wedstrijd gespeeld wordt of niet. Want vragen zijn er volop. Over die 180 miljoen euro. Over de financiering. En misschien wel het belangrijkst: wat wíl Feyenoord eigenlijk?

,,Wil Feyenoord nu wel of niet een nieuw stadion? Als het antwoord ‘ja’ is, dan verwacht ik een stevig verhaal’’, zoals Jeroen Postma van GroenLinks het verwoordde. Het antwoord was weliswaar ‘ja’, maar met de nodige aantekeningen. ,,Ja, Feyenoord wil een nieuw stadion mits het goed is voor Feyenoord. Dat is een beetje flauw, maar zo is het wel’’, zei commissaris Gérard Moussault.

Hij sprak van de ‘aanhoudende behoefte om het stadion te vervangen’. Alle alternatieven worden bekeken, herhaalde hij. ,,Dus ook de verbouw of herbouw van de oude Kuip. Daar kunnen we nu niets over zeggen.’’ Volgend jaar augustus moet er een knoop zijn doorgehakt. Het was al met al niet de duidelijkheid waar de raad op had gehoopt.

Volledig scherm Raadslid Jeroen Postma (GroenLinks). © Foto AD

Achterhouden

Die 180 miljoen extra behoefde ook enige uitleg. Dit leidde namelijk tot ophef in gemeenteraad, omdat dit bedrag voor raadsleden volledig nieuw was. Wethouder Arjan van Gils en burgemeester Ahmed Aboutaleb werden beticht van het achterhouden van informatie. Moussault verduidelijkte dat hij dit bedrag voor het eerst gemeld heeft in de persconferentie, en dus niet aan de gemeente. ,,BAM meldde dat het project 100 miljoen duurder zou worden, maar de facto was het 180 miljoen,’’ zei hij. De daaropvolgende uitleg zorgde weer voor wat verwarring. Robert Simons van Leefbaar Rotterdam wilde die brief van BAM graag zien, maar kreeg nul op rekest. ,,De brief is vertrouwelijk.‘’

Volledig scherm Commissaris Gérard Moussault van Feyenoord. © ANP

In woord

Op de achtergrond speelt de vraag in hoeverre het bestemmingsplan Feyenoord City nog overeind blijft. Dat ligt nu in de handen van de Raad van State, die de zaak heeft doorgeschoven naar begin volgend jaar. De gemeente vreest dat de Raad van State het ongeldig verklaart als blijkt dat het nieuwe stadion definitief van de baan is. Daarmee komen ook te bouwen duizenden woningen in gevaar, wat voor de gemeente prioriteit heeft. De vertraging kan dan oplopen tot twee jaar. In dit kader zal het stadsbestuur met tevredenheid hebben aangehoord dat Feyenoord de plannen voor een nieuw stadion in leven houdt - in ieder geval in woord.

Gelukkig kon Moussealt de moeizame avond alsnog met een vrolijke noot afsluiten. ,,We hebben zojuist met 2-1 gewonnen!‘’