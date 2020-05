Nieuwe A16 trekt al ‘streep’ door Rotterdamse Noordrand

Bij Rijkswaterstaat en bouwcombinatie De Groene Boog vierden ze onlangs een bescheiden feestje. Bij de aanleg van rijksweg A16 Rotterdam, ook wel bekend als de A13/16, is tot dusverre maar liefst 1 miljoen kuub zand aangevoerd.

Een eerste mijlpaal, maar daar blijft het niet bij. In totaal is er voor de autoverbinding tussen het verkeersknooppunt Terbregseplein en luchthaven Rotterdam The Hague Airport 4 miljoen kuub zand nodig.

Volledig scherm Voor de nieuwe A16 Rotterdam is 4 miljoen kuub zand nodig. © Sjaak Boot/Rijkswaterstaat

,,Het zand zorgt voor een constructieve en stevige ondergrond, waarop de weg én de tijdelijke bouwweg aangelegd kunnen worden’’, aldus Rijkswaterstaat in een toelichting. Naast het beoogde A16-tracé loopt straks parallel een bouwroute waarover de aannemers af en aan rijden, zodat het ‘gewone’ verkeer zo min mogelijk overlast heeft, aldus de plannenmakers.

Het zand voor de nieuwe rijksweg komt uit de Noordzee en het Markermeer en wordt per schip en vrachtwagen naar de bouwplaats gebracht. Over ruim vier jaar rijden er duizenden auto’s over het 11 kilometer lange traject tussen het Terbregseplein en de A13 bij luchthaven Rotterdam The Hague Airport. De weg gaat onder het riviertje de Rotte en het Lage Bergse Bos door en scheert langs de Rotterdamse woonwijken Ommoord, Nieuw Terbregge, Hillegersberg en Schiebroek en een deel van Bergschenhoek, gemeente Lansingerland.

Luchtfoto’s

De contouren van de nieuwe A16 Rotterdam worden steeds beter zichtbaar, zo blijkt uit recente foto’s van Rijkswaterstaat. Het beeld uit de lucht geeft een inkijkje in het werk bij onder meer het Terbregseplein, de nieuwe Rottemerentunnel onder het Lage Bergse Bos en de Rotte, de Ankie Verbeek-Ohrlaan in Schiebroek en de verbindingsboog naar de A13.

Bij het Terbregseplein, dat geldt als een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland, komt straks óver de bestaande A16 en A20 een nieuwe fly-over. Die maakt dan de verbinding met de huidige A16. De bouwers noemen dit ‘het beginpunt’ van de A16 Rotterdam.

Tunnel

Een andere opvallende passage van de nieuwe rijksweg is die verderop door de Rottemerentunnel, onder de Rotte en het Lage Bergse Bos. De damwanden van de eerste van dertig bouwkuipen zijn inmiddels aangebracht. Na de tunnel zal de A16 Rotterdam - die dan weer boven de grond is - aansluiten op de bestaande A13.

Volledig scherm De nieuwe A16 Rotterdam gaat straks bij Ommoord en Bergschenhoek onder de Rotte door. © Rijkswaterstaat