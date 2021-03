Nieuwe aanhoudingen in Argus-onderzoek: 75 kilo coke en 1,5 miljoen euro in woning verdachte

Afgelopen maandag werden drie mannen (21, 43, en 53 jaar) zonder vaste woon- of verblijfplaats na langdurig onderzoek aangehouden op verdenking van handel in verdovende middelen. De politie kwam daarna uit bij de vierde verdachte, de 45-jarige man uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen, witwassen en vuurwapenbezit.

Versleuteld verkeer

De zes verdachten die afgelopen dinsdag zijn aangehouden, blijven ook veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris vrijdag beslist. Deze verdachten zijn mannen in de leeftijd van 28 tot en met 55 jaar en komen uit Rotterdam, Rozenburg, Dordrecht en Capelle aan den IJssel. Zij worden verdacht van corruptie, handel in verdovende middelen, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie.

Jetski

Bij de grote politieactie in Nederland werden 75 woningen en kantoren doorzocht. In Rotterdam was dat in Terbregge. Ook in België werden tientallen mensen opgepakt. Hierbij werd ook de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik aangehouden.