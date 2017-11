'Nieuwe baasjes hebben handen vol aan Quint na operatie vijfde poot'

,,Op het juiste moment kwam precies de goede aanvraag binnen", schrijft Stichting Zwerfkatten Rijnmond op Facebook over de adoptie. ,,Het jonge stel was onbekend met het verhaal maar bij de eerste ontmoeting met Quint kwam meteen een volmondig ja."



De vijfpotige Quint werd in oktober naar de opvang van de stichting gebracht. Na onderzoek werd besloten dat hij onder het mes moest. Behalve de extra poot werd ook de heupkop van zijn achterpoot verwijderd. Quint had een fractuur in zijn heupkop. Daardoor liep hij mank en had hij pijn.



De kater moet vanwege de operatie zes weken fysiotherapie volgen. De eerste maand zit er inmiddels op. Volgens dierenarts Leen den Otter hebben de nieuwe baasjes hun handen vol aan de Quint. ,,Ze moeten niet alleen dagelijks veel met hem oefenen, Quint is ook gewend om veel aandacht te krijgen."



De chirurgen en de fysiotherapeut van de faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht, waar Quint is geopereerd, zijn 'zeer tevreden' over de revalidatie. Hij zou een spoedig herstel hebben doorgemaakt. Naar verwachting duurt het nog 'enige maanden' voordat hij weer de oude is en naar buiten kan.