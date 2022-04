Nieuwe coalitie met vier partijen in Ridderkerk ‘zo goed als rond’

De nieuwe politieke coalitie in de gemeente Ridderkerk is zo goed als rond. Dat hebben de vier betrokken partijen, Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD, in een verklaring laten weten.

De verwachting is dat het college van burgemeester en wethouders waarschijnlijk in de gemeenteraadsvergadering van donderdag 12 mei kan worden benoemd.

De vier partijen bezetten samen zestien van de 29 raadszetels in Ridderkerk. Partij 18PLUS telt er zeven, SGP vijf, het CDA en de VVD hebben er allebei twee. De inzet is om een college met daarin vijf wethouders te gaan vormen. Partij 18PLUS krijgt in die opzet twee bestuurders, de andere drie partijen elk één. In de uittredende coalitie zaten Partij 18PLUS, SGP en CDA ook al. Echt Voor Ridderkerk en ChristenUnie verdwijnen uit het Ridderkerkse bestuur, waar burgemeester Anny Attema een jaar bijtekende.

Quote De komende dagen leggen we er de laatste hand aan. Henk van Os, Partij 18PLUS

Het Ridderkerkse kwartet besloot eind vorige maand met elkaar om de tafel te gaan. Drie weken later is een overeenkomst voor vier jaar besturen dichtbij. ,,Het coalitieakkoord is zo goed als rond. De komende dagen leggen we er de laatste hand aan”, zegt Henk van Os (Partij 18PLUS), voorman van de grootste partij in de raad en demissionair wethouder.

Inbreng

Zijn partij nam als winnaar van de verkiezingen het initiatief voor de gesprekken tussen alle partijen in de raad. Daaruit vonden Partij 18PLUS, SGP, CDA en VVD elkaar om verder samen te gaan werken. Aan de andere partijen in de gemeenteraad en aan een groot aantal maatschappelijke organisaties in Ridderkerk is om inbreng gevraagd. ,,We zijn blij met deze bijdragen. We bedanken iedereen die met ons heeft willen meedenken over de zaken die de komende vier jaar belangrijk zijn”, aldus Van Os.

De vier partijen verwachten het coalitieakkoord 2022-2026 begin mei te kunnen presenteren aan de gemeenteraad en de inwoners van Ridderkerk.

