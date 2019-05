Nieuwe deskundige moet doodsoorzaak Maassluise kroegbaas Lian Boel opnieuw onderzoeken

Cora van Vliet stopt als wethouder in Ridderkerk vanwege ‘privékwes­tie’

10:59 Voor de tweede keer in korte tijd vertrekt een wethouder in Ridderkerk. Cora van Vliet van Echt Voor Ridderkerk heeft ontslag genomen vanwege ‘een lopende privékwestie’. In een brief aan de gemeenteraad laat ze weten te willen voorkomen dat deze privékwestie invloed heeft op haar functioneren als wethouder. Eerder nam Volbregt Smit (SGP) al vanwege gezondheidsredenen voortijdig afscheid.