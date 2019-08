Nieuwe directeur zorgverzekeraar DSW: ‘Schaf eigen risico af’

The Blair Witch Project kijken in het bos gaat niet door

2 augustus Hoe griezelig: The Blair Witch Project kijken midden in een bos. Dat was dan ook het plan van organisatie Sharkbite Creative. Maar een geschikte bosrijke locatie in of nabij Rotterdam vinden, is niet gelukt. Het evenement dat op 17 augustus zou plaatsvinden is daarom afgelast. De organisatie zegt het filmfestijn door te schuiven naar volgend jaar.