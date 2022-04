Nieuwe marathonbaas Remco Barbier is klaar voor zijn eerste #demooiste: ‘Dat onthaal, dan komen de tranen hoor’

Of het al een beetje kriebelt, zo’n kleine week voor de start? De kersverse directeur van de NN Marathon Rotterdam begint te lachen, hangt het zakje groene thee in de mok met heet water en zegt: ,,Het kriebelt al maanden! Ik heb hier zoveel zin in, dat wil je niet weten. Heb je de gele marathonborden al overal in de stad zien staan? De vlaggen? Mooi hè? Het is werk, maar dat ik dit mag doen voor Rotterdam, dat voelt echt als een eer.’’