Nieuwe ondernemers zagen toekomst in deze straat, toen kwam corona: ‘Achterstand bijna niet in te halen’

Nog niet zo lang geleden stonden veel winkelpanden leeg in de Bergse Dorpsstraat. Dat is nu wel anders. De Bergse Dorpsstraat geldt in Rotterdam als hét voorbeeld van de aanpak van de buurtwinkelstraten. ‘Een ware metamorfose’, zei ondernemer en gebiedscommissielid Juliette van der Kolk in het Gers Magazine dat vorig jaar speciaal ter gelegenheid van de wederopstanding van de middenstand in Hillegersberg werd uitgegeven. De wijkbewoners hoeven ‘niet meer naar het centrum van de stad voor boodschappen en winkelplezier’. Zij roemt in het blad de inspanningen van de gemeente Rotterdam.