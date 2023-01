Nieuwe plek gezocht voor het Rotterdamse olifantje Olli (van 120 kilo zwaar)

Met video Olli legt nieuwe drol in hal van Sophia Kinderzie­ken­huis, gejatte keutel blijft spoorloos

De drol van Olli keert terug in het Sophia Kinderziekenhuis. Groot was het verdriet toen de vorige werd gestolen, maar vanaf woensdag ligt er een nieuwe, kakelverse olifantenkeutel in de hal. Patiëntjes en jonge bezoekers kunnen hun hartenkreten straks weer kwijt in de bruine brievenbus.

23 mei