Nieuwe RET-bussen hebben niet alleen nul uitstoot, maar zijn ook veel luxer

VIDEODe nieuwe lijnbussen van het Rotterdamse vervoerbedrijf RET worden uitgevoerd in de frisse kleuren wit en blauw en hebben een parketvloer, comfortabele stoelen en USB-aansluitpunten. Bovendien kunnen de reizigers er voortaan pinnen. Maar wellicht nog wel het belangrijkste is het milieuaspect: de bussen hebben namelijk nul uitstoot.

De RET presenteerde vandaag de eerste twee exemplaren van een vloot van 55 nieuwe bussen, die vanaf december gaat rijden op de lijnen 32, 33, 38, 44 en 56 (Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen). De metro en tram hebben al geen uitstoot en dat geldt over elf jaar ook voor alle lijnbussen. ,,Het is onze laatste grote stap naar zero emissie’’, zegt algemeen directeur Maurice Unck van de RET. ,,In 2024 hebben we al 75 procent minder uitstoot, omdat dan de oude dieselbussen van de weg gaan.’’

De invoering van de elektrische bussen gebeurt in fasen: eind dit jaar 55, in zowel 2021 als 2024 nog eens 50 en in 2030 zijn alle dieselbussen van de weg. ,,We doen dit stapsgewijs, omdat we verwachten dat de technologie verbetert en de prijzen uiteindelijk naar beneden gaan. Ook moeten we de risico’s beheersbaar te houden’’, stelt Johan Taal, programmamanager bij de RET.

Quote We kunnen de bussen niet zo warm stoken als de reizigers gewend zijn Johan Taal, RET Er komen zelfs nog 40 nieuwe dieselbussen om een periode van vijf jaar te overbruggen. Het is voor het vervoerbedrijf namelijk een enorme operatie om de 270 bussen volledig milieuvriendelijk te maken. Het opladen van de bussen vergt apparatuur, niet alleen in de bussen waarop aan de bovenzijde stroomafnemers (pantografen) worden geplaatst. Ook bij de oplaadplekken zijn grote containers en stuurkasten nodig om zowel voldoende als de juiste stroomspanning richting de bussen te laten gaan. En grote laadpalen waar de bus onder kan staan. ,,Die moeten wel in de omgeving passen en worden daarom in Rotterdamse stijl uitgevoerd’’, zegt Johan Taal.



Ingebouwd is een systeem waarbij de bus geluid maakt als deze onder de 20 kilometer per uur rijdt. Dit om te voorkomen dat voetgangers en fietsers worden verrast omdat ze een naderend voertuig niet horen aankomen. Taal: ,,Als de bussen harder rijden, ontstaat er voldoende geluid van de banden.’’

Verwarming

De actieradius is voorlopig nog beperkt, tot gemiddeld 100 tot 150 kilometer per dag. In de winter is dat nog minder. ,,Het energieverbruik is in de winter soms twee keer hoger dan in de zomer vanwege de verwarming’’, aldus Taal. ,,We hebben voor een warmtepomp gekozen. We kunnen de bussen daarmee niet zo warm stoken als reizigers gewend zijn. We gaan voor 15 graden in plaats van 17. Dat moet toereikend zijn, want passagiers hebben ook hun jas aan.’’

Om te voorkomen dat bussen stilvallen, komen er laadpunten voor tussentijds opladen bij onder meer Schiedam Station, Vlaardingen-West en Zuidplein. Een kwartier laden is voldoende om weer een tijdje vooruit te kunnen. ‘s Nachts worden de elektrische bussen vier uur lang geladen in de centrale werkplaats van de RET aan de Ceintuurbaan.

Geleidelijker

Ook voor de buschauffeurs zal het enigszins wennen zijn. Het dashboard is gedigitaliseerd. ,,Maar verder is de bediening hetzelfde’’, zegt buschauffeur Eduard Muis. ,,Het rijden wordt wel iets anders. Je moet geleidelijker wegrijden en zo min mogelijk energie verbruiken, want je wil onderweg niet stil komen te staan. Maar een nieuwe bus is altijd fijner rijden dan een oude en voor de passagier is er meer luxe.’’

Volledig scherm De nieuwe RET-bus. © Jan Kok | Boomerang Fotografie