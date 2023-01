Nieuwe revalidatieafdeling in IJsselland Ziekenhuis: ‘Sfeer is huiselijk en warm’

VIDEO/UPDATE Auto met paarden­trai­ler botst met ander voertuig: 61-jarige man overleden

Op de Middelsluissedijk Westzijde in Numansdorp heeft maandagavond een dodelijk verkeersongeval plaatsgevonden. Hierbij zijn een pick-uptruck met een paardentrailer en een andere auto met elkaar in botsing gekomen. De bestuurder van de pick-up, een 61-jarige man, is hierbij overleden.

