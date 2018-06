Nieuwerkerk broedplaats voor mooie mensen

'Mobiliteit is de achilles­hiel in plannen voor Feyenoord City'

14:13 Mobiliteit is de achilleshiel in de plannen voor Feyenoord City. Dat betoogde VVD-raadslid Pascal Lansink-Bastemeijer vanochtend tijdens de bespreking van dit megaproject in het stadhuis. ,,Ik wil dat we op dit punt de wedstrijd veel scherper spelen’’, stelde hij. ,,Daarom is het heel goed om een vinger aan de pols te houden.’’