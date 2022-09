Nieuwerkerkse Vlootschouw gaat weer niet door

,,Er worden vier dagen regen voorspeld. Dan wordt de grond langs de Ringvaart te nat om nog spullen op te kunnen zetten”, vertelt organisator Dick Belt. ,,Voor vrijdag en zaterdag wordt ook onweer voorspeld. Op vrijdag zouden wij een dag bezig zijn met opbouwen van een ponton in het water. Met veel aluminium buizen. Dat is onverantwoord. Bovendien zouden zaterdag drie dansgroepen optreden op het ponton. Daarop ligt een dekzeil dat met regen spekglad wordt. Dat is linke boel. Ik wil niet op m’n geweten hebben dat iemand een enorme smak maakt.”

Niet nat

In 2017 werd de Vlootschouw ook afgelast vanwege slecht weer en in 2020 en 2021 kon het festijn niet doorgaan vanwege corona. Belt: ,,Het is heel vervelend voor de jongens die geluid, licht en lasers hebben voorbereid en voor mensen die al bootjes aan het versieren waren. Ook hebben we onkosten, bijvoorbeeld voor al bestelde prijzen en bloemen. Maar daar komen we ook wel weer uit.”