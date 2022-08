Nieuws hoeft niet altijd negatief te zijn, laten we daar vooral op letten

‘Jullie journalisten zijn altijd op zoek naar rottigheid’. Zo, dat was eruit. Ik hoorde het afgelopen week weer tijdens een bijeenkomst. Daar liepen mensen die ‘de media’ echt niet wantrouwen, laat ik dat er vooral bij zeggen. Het voelde dan ook niet als een aanval.

We horen het vaker; dat wij elke dag professioneel speuren naar ‘ellende’, naar ‘dingen die niet goed gaan’ en liefst mensen zoeken ‘die tegenover elkaar staan en elkaar verbaal aanvallen’. Voor een deel is dat inderdaad ons werk. Journalisten proberen misstanden aan de kaak te stellen, zaken die anderen het liefst onder het tapijt wegmoffelen. We kijken verder dan voorlichters, marketeers of politici doorgaans willen.

Idealiter wordt de wereld er steeds een stukje beter van. Ik wil niet wonen in landen waar journalisten geen kritische vragen meer mogen stellen, we alles voor zoete koek moeten slikken of leiders hun volk tegen de media opzetten. En: nieuws is nu eenmaal vaak wat afwijkt van het gangbare. Simpel voorbeeld: als iedereen zich keurig aan de verkeersregels houdt, is dat geen nieuws. Als een voetganger bij het oversteken wordt geschept door een automobilist die door rood rijdt, is het wel nieuws.

Eenzijdig wereldbeeld

Toch kun je als lezer of kijker een verwrongen beeld van de werkelijkheid krijgen als je alle verhalen met een negatieve lading achter elkaar leest. Dus geven ‘wij’ als ‘de media’ een eenzijdig wereldbeeld als wij vooral alles wat misgaat in deze wereld bundelen. Dan spring je op AD.nl van crisis naar crisis, en van moord naar oorlog. Dan lijkt het wel alsof alles misgaat en er alleen verknipte, slechte mensen op deze aarde leven.

Wij merken niet alleen bij lezers maar ook bij onszelf dat je er rusteloos van wordt, dat je verhalen gaat overslaan (‘nieuwsmijders’ noemen we dat) en dat je zoekt naar dat ene verhaal dat je met een goed gevoel aan de dag laat beginnen, die ene foto die vertedert of amuseert, die ene persoon die inspiratie biedt.

Zulke verhalen, foto’s, mensen zijn er voldoende. In deze wereld gaat meer goed dan verkeerd en zijn mensen aardiger voor elkaar dan een willekeurige Twitter-feed doet vermoeden. Die balans moeten wij als redactie toch beter in de gaten houden. Misschien wel beter in de gaten krijgen. Dat is echt wat anders dan als een blije, journalistieke kabouter door het leven lopen en misstanden negeren, wat critici ons voor de voeten zullen werpen. Journalisten moeten ook waakhonden blijven, daar maak je geen tandeloze puppy’s van. Nogmaals: inflatie = inflatie en een oorlog blijft een oorlog.

Feelgood

Maar bij het AD zijn we wel bezig met een plan om verhalen uit dat andere genre te bundelen. We maken ze, echt waar. Maar ze sneeuwen vaak onder in de dagelijkse nieuwsgaring. Positief nieuws is een verkeerde titel, je zou het ‘inspiratie’ kunnen noemen - of gewoon feelgood. We moeten ze nog meer ruimte geven in de krant en online op AD.nl wellicht verzamelen onder één, gemakkelijk te vinden, knop.

Je zou het een digitale vluchtheuvel kunnen noemen waar je naartoe gaat als je de rest van het nieuws te deprimerend vindt. Met verhalen over mensen die iets bijzonders doen, het liefst nog voor een ander. Of ontwikkelingen waardoor de wereld er stukje bij beetje iets beter uit komt te zien. In de komende weken komen we hier zeker op terug. Voor wie hierop al wil reageren, mail naar p.vandenbosch@ad.nl

