Night of the Proms strikt Milow en Suzanne Vega

De Belgische singer-songwriter Milow brak tien jaar geleden door. Met zijn cover van Ayo Technology gooide hij hoge ogen. Ook is hij bekend van het nummer You don't know . Suzanne Vega scoorde eind jaren 80 wereldhits met Luka en Tom's Diner .

Tijdens The Night of The Proms, zaterdag 17 november in Ahoy, ontmoeten klassieke muziek en popmuziek elkaar. Milow en Suzanne Vega zullen hun hits ten gehore brengen onder begeleiding van het Antwerp Philharmonic Orchestra.