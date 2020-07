Nijpend tekort aan stageplekken in de Rotterdamse haven, vrees voor uitval van leerlingen

Corona of niet, lopers pakken zware trainingen voor Marathon Rotterdam massaal weer op

19 juli Coronavirus of niet, hardlopers beginnen massaal aan de voorbereiding voor de jubileumeditie van de NN Marathon Rotterdam op 25 oktober. De komende weken beginnen voor velen de lange, zware duurlopen, al is nog volkomen onzeker of het evenement dat in april werd afgelast nu wel op de loopkalender blijft en zo ja, op welke wijze. ,,We hebben ook redenen om hard te lopen als de marathon niet doorgaat.’’