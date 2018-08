Nina Beijen (24) wilde reisorganisatie beginnen, maar helpt nu mensen in nood

AARDBEVING LOMBOKZe was op Lombok in voorbereiding op de start van haar reisorganisatie Go Indo, toen een aardbeving het Indonesische eiland trof. Die plannen staan nu op een laag pitje want de Schiedamse Nina Beijen (24) is druk met het inzamelen van geld om mensen die dringend hulp nodig hebben te helpen. ,,Dat is nu het allerbelangrijkste.’’

In een paar dagen tijd haalde ze al een paar honderd euro op, nadat ze een noodkreet stuurde naar vrienden en familie in Nederland. ,,Voor 5 euro kan ik al dekens, een matras en eten en drinken kopen voor een heel gezin’’, vertelt de Schiedamse Beijen. ,,Elke euro wordt dus goed besteed.’’

Beijen was al een paar maanden op Lombok om samen met haar oudere broer de reisorganisatie Go Indo op te zetten, toen het Indonesische eiland werd getroffen door een aardbeving. Het is de bedoeling dat van elke geboekte reis een percentage wordt gedoneerd aan lokale scholen en stichtingen. ,,Geen donaties in geld, maar in materiaal’’, legt ze uit. ,,Wij hebben dus al een ander doel dan de meeste reisorganisaties. Dat we nu hebben besloten alles op alles te zetten om de slachtoffers te helpen en de voorbereidingen even zijn gestopt, is dus eigenlijk vanzelfsprekend.’’

De Schiedamse, die een Indonesische vader heeft en ook de taal goed spreekt, verblijft momenteel in Mataram. Dat is de hoofdstad van Lombok, aan de westkant. De aardbeving heeft vooral het oosten en noorden getroffen. ,,We zijn nu zoveel mogelijk spullen aan het kopen en verzamelen. Het is de bedoeling dat we die inladen in een truck, morgen gaan we proberen naar het noorden te rijden. Dat zal niet heel makkelijk zijn, want op veel plekken is het een puinhoop.’’

Bang

Beijen noemt de sfeer onder de lokale bevolking ‘bangig’. ,,Mensen slapen met de deur open of gewoon in de buitenlucht, zoals mijn huisgenoot en ik ook hebben gedaan. Je bent toch bang dat je er doorheen slaapt. Naschokken kunnen namelijk nog tot en met morgen worden gevoeld.’’

Maar de lokale bevolking is ook vastberaden om ‘de broeders en zusters in het noorden en oosten te helpen’. ,,Mensen zijn heel lief naar elkaar toe, iedereen wil elkaar helpen. Dat geldt ook voor ons. Als je hier zit, dan wil je maar één ding en dat is helpen.’’

Naast het kopen van basisvoorzieningen en eten en drinken, zal het gedoneerde geld straks ook gebruikt worden voor het heropbouwen van de dorpjes. ,,De getroffen inwoners moeten weer snel een thuis hebben’’, besluit Beijen.

Geld storten kan op NL79ABNA0589327100 ten name van N. M. Beijen, onder vermelding van ‘aardbeving’.